Ruhani Afrika’da düzenlenecek GECF Liderler Toplantısı'na davet edildi

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, dün Ekvator Ginesi Maden, Endüstri ve Enerji Bakanı Gabriel Mbaga Obiang Lima ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüştü.

Tahran'da gerçekleşen ikili görüşmede, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) aldığı son kararlar değerlendirildi.

Bakan Lima söz konusu görüşmede, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da düzenlenecek olan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Liderler Toplantısı'na davet etti.

Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan bir ülkedir.