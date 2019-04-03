İstanbul'da 7 ilçede oy sayımı yeniden başladı

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili bazı ilçelerde oyların yeniden sayımına ilişkin kararı tedbiren durdurmuştu. YSK tedbir kararını kaldırdı. İstanbul'da 7 ilçede oy sayım işlemi saat 10.00 itibariyle yeniden başladı.

İstanbul'un ilçelerinde AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, sayımın durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu.

İl Seçim Kurulu, sayım kararının yazıya dökülmeden ve İl Seçim Kurulu'nun denetiminden geçip kesinleşmeden sayım işlemine geçildiğine hükmetti. Kurul, karar yazısında “kesinleşmiş bir karar olmadan yeniden sayım işlemine başlanamayacağını" belirtti. Böylece İstanbul'un 7 ilçesinde sayım işlemi durdu.

Oy sayma işlem yeniden

Haber7'ye göre; Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul’da itiraz üzerine başlatılan yeniden oy sayımlarının durdurulması kararını görüşmek üzere saat 23.15’te toplandı. YSK tedbir kararını kaldırdı. Oy sayma işlemi saat 10.00 itibariyle yeniden başladı.