31 Mart yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarına göre Türkiye genelindeki toplam belediyelerin yüzde 54’ünü AK Parti kazanırken yüzde 18’ini CHP aldı. MHP toplam belediyelerin yüzde 17’sini elde ederken HDP yüzde 5’te kaldı.

31 Mart yerel seçimlerinde partilerin gösterdikleri performanslar farklı değişkenlerle tartışılıyor. Bunlardan birisi de her partinin kazandığı toplam belediye sayısı. Bunlar büyükşehir, il, ilçe ve beldeler olmak üzere hepsini kapsıyor.

Toplam belediye sayısında AK Parti önde

Euronews Türkçe'ye göre, bu açıdan bakıldığında AK Parti’nin büyük bir zaferi görülüyor. Türkiuye’de toplam 1440 belediye bulunuyor. Gayri resmi sonuçlara göre AK Parti bunların 777’sini kazandı. Bu da yüzde 54’e tekabül ediyor. CHP 263 belediye (yüzde 18.3), MHP 244 (yüzde 16.9), HDP 70 (yüzde 4.9), İYİ Parti 25 (yüzde 1.7) ve aralarında Türkiye Komünist Partisi’nin olduğu diğerleri 61 (yüzde 4.2) kazandı.