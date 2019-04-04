İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, geçersiz oyların tamamının sayılması konusunda bir ısrar olduğunu, ancak bunun 'çok soyut, uygulamada da çok olmayan, yapılmamış bir şey' olduğunu ifade etti. "Geçersiz oy sanki hiçbir seçimde olmamış gibi davranmak çok doğru değil" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her seçimde geçersiz oy vardır. Dayanağı varsa elbette sayılsın. Biz oyların sayılmasına elbette karşı değiliz. Ama dayanaksız bir şekilde sayın demek ve bunu çifte standart şeklinde yansıtmak gerçekten doğru bir yöntem değil. Bizim anlatmak istediğimiz buydu."

İstanbul ve Ankara'da yeniden oy sayımı

İstanbul'un bazı ilçelerinde itirazlar sonucu oyların sayımının yapıldığını hatırlatan İmamoğlu, konuyla ilgili "Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus gözükmüyor" dedi.

Seçimin nihai sonuçları açıklanana kadarki süreçte AK Parti'nin süreci baskı altında tutmaya çalıştığını belirten İmamoğlu, bunun 'kaygı verici' olduğunu belirtti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın afişlerinin seçimi kazanmış gibi İstanbul'a asılmasını bu baskıya bir örnek olarak gösteren İmamoğlu, YSK sayfasında bir sonuç bulunduğunu ve bunun kendisinin seçimi kazandığını gösterdiğini belirtti.