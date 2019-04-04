Suriye konulu yeni Astana toplantısının tarihi belli oldu

Sputnik'e göre, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi, Türkiye, Rusya ve İran'ın önümüzdeki 25-26 Nisan tarihlerinde Suriye konusunu görüşmek için ülkenin başkenti Nursultan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'da düzenlenen 11. garantörler toplantısında, İdlib'deki ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin gözlenmesi konusunda ortak çabaları artırma kararı almıştı.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.