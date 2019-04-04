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4 Nisan 2019 - 13:27

Suriye konulu yeni Astana toplantısının tarihi belli oldu

Suriye konulu yeni Astana toplantısının tarihi belli oldu

İran, Türkiye ve Rusya'nın 25-26 Nisan tarihlerinde Suriye konusunu görüşmek için Kazakistan'da bir araya geleceği bildirildi.

Sputnik'e göre, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi, Türkiye, Rusya ve İran'ın önümüzdeki 25-26 Nisan tarihlerinde Suriye konusunu görüşmek için ülkenin başkenti Nursultan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'da düzenlenen 11. garantörler toplantısında, İdlib'deki ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin gözlenmesi konusunda ortak çabaları artırma kararı almıştı.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

News Code 1877699
Muhammed BURHAN

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