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5 Nisan 2019 - 15:23

CHP: Yavaş 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazandı

CHP: Yavaş 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazandı

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiğini ifade etti.

Sputnik'e göre; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in 10 ilçede 2. kez yapılan sayım sonucunda gerçek olmayan rakamları vererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyleyen Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır." dedi.

Seçim öncesinde başlatılan ortamı germe ve manipülasyon sürecinin, iktidar partisi tarafından ısrarla sürdürüldüğünü kaydeden Güvener, "Kamuoyunu yanıltmaya ve korkutup geri çekmeye zorlayan bu tutumu kınıyoruz." diye konuştu.

News Code 1877721
Muhammed BURHAN

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