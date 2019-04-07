Geçersiz oyların yüzde 70'i sayıldı, İmamoğlu önde

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'nin itirazlarıyla yeniden sayılan geçersiz oyların yüzde 70'i tamamlandı. Son düzeltmelerle birlikte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 171 bin 437 AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oy sayısı ise 4 milyon 154 bin 233 olarak güncellendi.

Euronews'a göre, CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda YSK verilerine göre pazar sabahı 01:45 itibariyle İmamoğlu'nun 17 bin 204 oyla önde göründüğünü açıkladı.

İmamoğlu cumartesi günü 17:15 itibariyle geçersiz oyların yüzde 57,5'inin sayldığını ve farkın 17 bin 719 olduğunu açıklamıştı. Yarkadaş'ın açıklaması farkın 515 oy azaldığını gösteriyor. Fakat Yarkadaş paylaşımında geriye kalan tüm sandıklardaki sayımın da makası kapatmaya yetmeyeceği yorumunda bulundu.

CHP sözcüsü Faik Öztrak da cumartesi günü müdahale olmazsa seçimin sonucunun değişmeyeceğinden emin olduklarını belirtmişti.