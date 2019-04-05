İstanbul'da sayım bittiğinde işin değişeceği kanaatindeyiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım geçersiz oyların sayımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz." dedi.

Rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki farkın 18 bin civarına düştüğünü söyleyen Yıldırım, "Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. YSK mazbatayı kime verirse başkan o olur. Aradaki fark şu an 18 bin civarına düşmüş durumda. Daha sayılacak çok sandık var. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz."

YSK ne karar verirse herkes riayet etmek zorunda

Euronews Türkçe'ye göre, Yıldırım, bazı ilçelerde geçersiz oyların bazı ilçelerde de tüm oyların sayıldığını belirterek, 'seçimler iptal olabilir mi? sorusuna, "Biz ne ilçe seçim kuruluyuz, ne İl Seçim Kuruluyuz ne de YSK. Üzerimize vazife olmayan işlere karışmamız doğru olamaz. YSK hangi yönde karar verirse versin herkes riayet etmek zorunda." diye konuştu.