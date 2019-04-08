Tahran'ı anlatan film İtalya'da gösterime girdi

Yönetmenliğini Ali Caber Ensari'nin ve yapımcığını Muhammed Ahmedi'nin üstlendiği "Tehran: City Of Love" adlı film bu sene 10’uncusu İtalya’da düzenlenen Middle East Now Film Festivali’nde gösterime girdi.

Bu festival 2-7 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın Florance kentinde düzenlendi.

Daha önce Londra ile Rotterdam film festivallerine katılan film, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen festivalin jüri heyeti ödülüne layık görülmüştü.

Ali Caber Ensari'nin ilk sinema eseri olan "Tehran: City Of Love" filminin özeti şöyle: "Mina, Vahid ve Hisam adında üç genç Tahran’ın kalabalığına rağmen kendilerini yalnız hissediyor ve bu yalnılığı gidermeye çalışırken birbiriyle daha iyi anlaşıyorlar. Bu üç karakterin hikayesi paralel olarak ilerliyor ve sonuçta yalnız olmalarına rağmen daha olumlu bir anlayışla Tahran’daki yaşamlarını sürdürüyorlar."