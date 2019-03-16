İran kedisi İspanya'ya yolculuk yapıyor

Animatör Elham Toroghi’nin yazıp yönettiği “Hiçkimse” adlı kısa animasyon bu sene 9’uncusu önümüzdeki 16-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Formentera Festivali'nin yarışma bölümünde gösterilecek.
Sakinleri siyah renkli olan bir şehirde yaşayan beyaz bir kedinin hikayesini anlatan “Hiçkimse”nin özeti şöyle: Beyaz kedinin farklı olduğu için şehir sakinlerinin hiçbiri ona ilgi göstermiyor. Hatta kara kediler bile sürekli onu rahatsız ediyor. Hayal kırıklığına uğrayan beyaz kedi nihayet küçük bir beyaz kuşla karşılaşır.
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