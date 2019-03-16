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16 Mart 2019 - 15:44

İran kedisi İspanya'ya yolculuk yapıyor

İran kedisi İspanya'ya yolculuk yapıyor

Animatör Elham Toroghi’nin yazıp yönettiği “Hiçkimse” adlı kısa animasyon, İspanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Formentera Festivali’ne aktılım hakkı kazandı.

Animatör Elham Toroghi’nin yazıp yönettiği “Hiçkimse” adlı kısa animasyon bu sene 9’uncusu önümüzdeki 16-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Formentera Festivali'nin yarışma bölümünde gösterilecek.

Sakinleri siyah renkli olan bir şehirde yaşayan beyaz bir kedinin hikayesini anlatan “Hiçkimse”nin özeti şöyle: Beyaz kedinin farklı olduğu için şehir sakinlerinin hiçbiri ona ilgi göstermiyor. Hatta kara kediler bile sürekli onu rahatsız ediyor. Hayal kırıklığına uğrayan beyaz kedi nihayet küçük bir beyaz kuşla karşılaşır.

News Code 1877372
Ruya FEREYDUNI

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