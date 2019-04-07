İran yapımı "Rıza" filmi Çin'de

İranlı sinemacı Alirıza Mutemidi’nin yazıp yönettiği “Rıza” adlı film, 9.Uluslararası Pekin Film Festivali’nin “Geleceğe Doğru” bölümünde sanatseverlerle buluşacak.

Bu festival 13-20 Nisan 2019tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek.

“Rıza” filmi Brezilya’da düzenlenen Uluslararası São Paulo Film Festivali’ne katıldıktan sonra Fransa’da düzenlenen Cine Plus Festivali’nde ödül kazan filmin özeti şu şekilde: Eşinden ayrıldıktan sonra hayata tutunmaya çalışan “Rıza”, tüm olup bitenleri unutmak istiyor, fakat bir taraftan gönülden sevdiği kadınla yola devam edemeyen bir erkeği gözler önüne seren “Rıza” öte yandan da sevdasından vazgeçemez