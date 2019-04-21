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21 Nisan 2019 - 17:02

Çin'de İranlı oyuncuya büyük ödül

Çin'de İranlı oyuncuya büyük ödül

İranlı sinemacı Ali Caber Ensari’nin yazıp yönettiği "Tehran: City Of Love" adlı filmin oyuncusu Forough Ghajabagli 9. Uluslararası Pekin Film Festivali’nde en iyi oyuncu olarak, ödül kazandı.

13-20 Nisan tarihleri arasında Çin’de düzenlenen 9. Uluslararası Pekin Film Festivali’nde İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi, jüri heyeti arasında yer aldı.

85 ülkeden toplam 775 filmin yarıştığı festivalde, İran’dan "Tehran: City Of Love" filminin oyuncusu Forough Ghajabagli, Mina rolüyle Tian Tan ödülüne layık görüldü.

Ali Caber Ensari'nin ilk sinema eseri olan "Tehran: City Of Love" filminin özeti şöyle: "Mina, Vahid ve Hisam adında üç genç Tahran’ın kalabalığına rağmen kendilerini yalnız hissediyor ve bu yalnılığı gidermeye çalışırken birbiriyle daha iyi anlaşıyorlar. Bu üç karakterin hikayesi paralel olarak ilerliyor ve sonuçta yalnız olmalarına rağmen daha olumlu bir anlayışla Tahran’daki yaşamlarını sürdürüyorlar."

Bu film daha önce Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen festivalde jüri heyeti ödülünü kazanmıştı.

News Code 1878112
Ruya FEREYDUNI

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