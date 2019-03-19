Global Kısa Film Festivali’nden İranlı yönetmene ödül

İranlı sinemacı Javad Daraei’nin yönetmenliğiyle yapılan “Sınırlı” adlı kısa film, Fransa ve ABD'de eş zamanlı olarak düzenlenen Uluslararası Global Short Film Awards Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

İran’ın Kerec kentine bağlı İslamabad bölgesindeki engellilerin sorunlarına odaklanan 7 dakikalık kısa filmin yapımcılığını Arzu Dehkordi üstleniyor.

Senarist Javad Daraei, eserinde yeni imajlar kullanarak engelli insanların hayatlarındaki sorunları başta olmak üzere toplumun engelli bireylere yönelik tutumları ve ön yargılarını ele alıyor.

Geçtiğimiz Aralık 2018'de söz konusu filme Brezilya’da düzenlenen Uluslararası Cinéfest Film Festivali’nde onur rozeti verilmişti.