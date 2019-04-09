ABD'nin İran karşıtı planları sonuçsuz kalacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün akşam Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) doğumgünü dolayısıyla Dervim Muhafızları personelleri ile ailelerini kabul etti.

Devrim Lideri, Amerikalıların Devrim Muhafızları'na olan düşmanlıklarının nedenine işaret ederek, “Onların husumetinin sebebi bu gücün ülke ile İslam Devrimi’ni savunduğu içindir. ABD ile cahil düşmanlar kırk yıl boyunca ellerinden gelen her şeyi yaptı, fakat hiçbir halt edemediler.” dedi.

Devrim Muhafızları’nı düşmana karşı cephedeki rolünü takdir eden İslam Devrimi Lideri, “Devrim Muhafızları hem sınır bölgesinde hem de sınırılarımızdan binlerce uzaktaki Hz. Zeynep'in (s.a) kutsal türbesini muhafaza ederek düşmana karşı cephede öncülük yapılyor. Ayrıca siyasi alanında da düşmanla mücadele ediyor.” ifadelerini kullandı.

Devrimi Lideri, bu gerekçeler için ABD’nin Devrim Muhafızları’na düşmanlık yaptığını anlatarak, “ABD’liler kendilerince Devrim Muhafızları’na (aslında İran ile İslami Devrim’e) karşı (çirkin) plan hazırladıklarını sanıyorlar. Elbette ki bu çirkin eylemlerle bir sonuca varamazlar. Onlar bu hilelerle kendilerini aldatıyorlar. Amerika’da İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları olan iktidardaki Trump ile etrafındaki aptallar inişe doğru ilerliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kırk yıllık komploya rağmen devrimin ilerlemesi, Amerikalıların İran ulusunun hareketini durdurma konusunda güçsüz olduğuna işaret ediyor." diyen Devrim Lideri, şunları kaydetti:

"Aziz İran'ın düşmanları 40 yıl boyunca millete karşı her türlü siyasi ve ekonomik baskı ile kara propaganda uyguladılar, onlar hatta İslam Cumhuriyeti zaferinin ilk günlerinde de hiçbir halt yapamadılar."

İran’ın bölgedeki güçlü konumuna değinen İslam Devrimi Lideri, “Düşmanların hayal gücüne dayanan düşüncelerin aksine, günümüzdeki İslami düzenin saygınlığı ve gücü atom bombası için değildir, çünkü ilk baştan nükleer silahların dini ilkelerimize aykırı olduğunu ilan ettik ve ona ihtiyaç duymadığımızı bildirdik. Bu nedenle İran halkı fedakarlığı, basireti ve direnişi için İslam dünyasının gözüne girmiştir.” diye konuştu.