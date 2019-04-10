Ruhani ile Macron telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Ruhani, nükleer anlaşmanın son durumu ele alındığı görüşmde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 14 raporla İran’ın nükleer anlaşmaya bağlılığını doğruladığını hatırlatarak, AB’nin hazırladığı mali mekanizmasının acilen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin Devrim Muhafızları kararını “uluslararası ilişkilerde benzeri görülmemiş kışkırtıcı ve tehlikeli bir girişim” olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı’nın bu kararın Tel Aviv’in isteği üzerine alındığını itiraf ettiğini hatırlatan Ruhani, “Eğer Devrim Muhafızları birliklerinin gösterdikleri fedakarlıkları olmasaydı, şu anda en az iki ülke terör örgütü DEAŞ’ın egemenliği altında olacaktı. Devrim Muhafızları bölgedeki terör örgütlerine büyük bir darbe vurmuştur.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "İran hükümetinin iradesi, bölgenin güvenliğini sağlama ve gerginliğin yükselmesini önleme yönündedir." açıklamasını yaptı.

Macron da bu görüşmede ülkesinin nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğunu ifade ederek, İran'ın menfaatlerinin güvence altına alınması için anlaşma tarafı olarak elinden gelen herşeyi yapacaklarını söyledi.

İran’daki sel felaketine de değinen Macron, Fransa’nın İran’a insani yardım malzemsi göndereceğini duyurdu.