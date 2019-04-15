Maltepe'de sandıklar yeniden sayılmayacak

üksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı.

Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi, kalan sandıkların sayımı devam edecek.

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmiş ve söz konusu seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını istemişti.

CHP'nin itirazını görüşen YSK, Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı.

Kalan sandıkların sayımına devam edilmesine, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verildi.

Kurul'un, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle bu kararı aldığı, Maltepe ilçe seçim kurullarına, sayımın hızlı yapılabilmesi için yeni terminal kurulması yetkisi de verdiği öğrenildi.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde, sabah devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemi Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca kalan 176 sandığın sayımına yapılıyor. Görevliler şu ana kadar 30 sandığın sayımını tamamladı.

YSK'nin, Maltepe'deki sayımların geçerli olmasına karar vermesinin ardından, görevliler kalan 146 sandığını sayımına devam ediyor.

AA