İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan ile Bahreyn’in İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarını desteklemelerini kınayarak, bu ülkelerin körkörüne ABD’den itaat ettiklerini söyledi.

Musev sözlerini şöyle sürdürdü: İran, petrol piyasasında hiçbir ülkenin yerini almasına izin vermeyecek ve herhangi bir sonuç için ABD ile sözü geçen ülkeleri sorumlu tutacak. İran hükümetiyle milleti bu tarihsel durumda bazı ülkelerin düşmanlıklarını asla unutmayacak.

Suudi Arabistan’da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla 37 kişinin idam edildiğine dikkati çeken Musevi bunu İslam öncesi bir cehalet eylemi olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu tür mantık dışı eylemlerle başa çıkması gerektiği vurguladı.