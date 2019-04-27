İran'dan önemli 'Suudi Arabistan' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, uluslararası medya kuruluşarında yer alan İran’ın ABD’ye “müzakere talebi” ile Tahran’ın Riyad’la görüşme başlattığı yönündeki iddialara ilişkin “Amerika ile müzakere söz konusu değil. Suudi Arabistan konusunda da, iki ülke arasında Hac konuları dışında hiçbir görüşme yürütülmemektedir.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularla ilgili politikasının net ve açık olduğunu belirten Musevi, bunun karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve işbirliği ile diyaloğa dayandığına dikkati çekti.

Musevi ayrıca, “İran, karşılıklı saygıya dayanan yapıcı ilişkiler kurma konusunda bölgesel ve küresel gelişmeleri gerçekçi olarak göz önünde bulunduran tüm komşularına öncelik vermektedir.” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ı bölgede “önemli bir ülke” olarak değerlendiren Musevi, “Fakat bu ülke son yıllarda yanlış yolu izleyip olumsuz yaklaşımlarla bölgede birçok felaket ve krize neden olmuştur.” açıklamasını yaptı.

“Pek yakında Suudi yetkililerin bölge halklarının menfaatleri için yapılan çalışmalara dönmesini temenni ediyoruz.” diyen Musevi, şunları kaydetti:

“Bölye bir durumda, İran İslam Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi, bölgesel ve ikili işbirliği çerçevesinde Suudi Arabistan’la münasebet kurmaya kesinlikle hazır olacaktır.”