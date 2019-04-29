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29 Nisan 2019 - 09:58

Zarif’in New York ziyareti ABD'lileri çok rahatsız etti

Zarif’in New York ziyareti ABD'lileri çok rahatsız etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif’in New York ziyaretinin ABD'li yetkilileri çok rahatsız ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif’in Amerika’daki özgürlükleri kullanmak için New York'a geldiğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un paylaştığı tweete tepki gösterdi.

Morgan Ortagus’un paylaşımının İranlı bir deyimi hatırlattığını ifade eden Musevi, Zarif’in New York ziyaretinin onları çok rahatsız ettiğini kaydetti.

Bakan Zarif, BM Genel Kurulu tarafından organize edilen "Uluslararası Çok Taraflılık ve Barış için Diplomasi Günü" konferansı’na katılmak üzere New York’a gitmişti.

News Code 1878283
Muhammed BURHAN

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