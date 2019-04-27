Son ayda Çin'in İran'dan petrol ithalatı arttı

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan rakamlara göre, Mart 2019’da İran’dan petrol ithalatı günlük olarak 541 bin varile ulaştı.

Reuters'in haberine göre, bu rakamlar bir önceki aya nazaran 30 bin varilden fazla bir artışın yaşandığına işaret ediyor.

Beyaz Saray'dan İran'la ilgili son yapılan açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söylemişti.