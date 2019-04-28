ABD ile Japonya İran petrol yaptırımlarını konuştu

New York Times’ın aktardığı habere göre, ABD’nin Tokyo Büyükelçisi William Hagerty, bu ülkenin Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe iki gün önce Beyaz Saray’da bir araya gelerek, İran’a yönelik petrol yaptırımları konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya’ya geçici olarak İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirten ABD yönetimi son günlerde İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.