İranlı yetkiliden 'Tahran-Riyad ilişkileri' değerlendirmesi

Bugün Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen “Dünyanın Geleceği” konulu konferansta konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Tahran-Riyad ilişkerini değerlendirerek, "İran İslam Cumhuriyeti 40 yıldır Suudi Arabistan'a dostluk eli uzatıyor, ancak bazı yöneticileri bunu anlamıyor. Bu ülkede iktidardaki genç yetkililerin neyin peşinde olduğunu bilmiyorum, ama bu davranışları kendilerine ve İslam ülkelerine zarar veriyor." dedi.

Laricani ayrıca, "İran olarak her zaman müzakere yapmaya hazırız; ancak Suudiler bu tutumla İslam dünyasında nefret yayıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la yapılan nükleer anlaşma hakkında Laricani, "Avrupa Birliği (AB) de bu anlaşmayı sürdürmek için yeterli güce sahip olmadığını göstermiştir. Onlar defalarca nükleer anlaşmadan yana olduklarını söylediler ancak tam tersine pratikte hiçbir şey yapmadılar.” açıklamasını yaptı.

Ali laricani, sözlerinin bir kısmında da , “Umarım ileride Asya’daki ülkeler güçlenip çok taraflılığı yaygınlaştırırlar” diye konuştu.