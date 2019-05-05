ABD'li yetkililer psikolojik manipülasyon yürütmekle meşgul

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı.

Gündemdeki konuları değerlendiren İran Meclis Başkanı Laricani, ABD’nin bölgesel politikasını eleştirerek, "Bölgedeki ülkelerin birçoğu, ekonomik ve politik alanlarda sorunlarla uğraşıyor. Bu durum Amerikalı yetkililerin küstahça davranmsına sebep olmuştur. Görünüşe göre onların mantıksız yorumları bitmek bilmiyor ve siyaset yapmak yerine psikolojik manipülasyon yürütmekle meşguller." dedi.

"ABD’liler zincirleme olaylar yaratıp dünyayı karmaşık bir duruma getirmek istiyorlar." diyen Lariani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Devrim Muhafızları ve İran petrolü ile ilgili gayrimeşru girişimlerden sonra gerçekleşmeyecek bir adım atarak bazı ülkelerin İran'la sivil nükleer çalışmaları konusunda sorumsuzca açıklamalarda bulundular. Bu sözler zihinlerinin dağınık olduğunu gösteriyor."

ABD'nin İran'ın petrol satışını sıfırlama rüyasının gerçekleşmeyeceğini belirten Ali Laricani, "İran’da olay yatartma konusunda başarısız kalan ABD’li yetkililer öfkelendiği için yeni bir macerayı büyük bir gösteri ile başlatıyorlar. Görünüşe göre ellerinde önemli bir şey kalmamış." diye konuştu.