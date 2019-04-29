İran Meclis Başkanı'ndan 'Amerika ile müzakere' yorumu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bu sene 8’incisi Tahran’da düzenlenen “Para Politikası ve Bankacılık Sorunları Konferansı’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD’nin bölgesel politikasını eleştiren Laricani, onların “boyun eğdirme” ve “hakaret yapma” yolunu izlediğine dikkati çekerek, “Öreneğin Suudi Arabistan hem teslim oldu hem de para ödedi; fakat onlarla nasıl konuşulduklarını görüyorsunuz, bir gün Suudilere destek kesildiğinde çöküşe uğrayacaklarını başka bir gün de Suudi Arabistan’ın sadece para kaynağı olduğunu söylüyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Ali Laricani ayrıca, “İran milleti uzun bir tarih ve uygarlığa sahiptir. Geçmişimiz teslim olmamıza ve şartlarını kabul etmemize izin vermiyor.” açıklamasını yaptı.

Trump ile müzakerenin “anlamsız” olduğunu belirten Laricani, “Amerika ile müzakere stratejik bir hatadır. İktidardaki ABD yetkilileri güçlü bir tarafla karşı karşıya olduklarını anlamalı.” diye konuştu.