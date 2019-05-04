İranlı yetkiliden Suudi Arabistan ile BAE'nın petrol iddiasına tepki

Bugün sabah saatlerinde 14. İran Coğrafya Derneği Toplantısı'nda konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Libya'daki olaylara değinen Laricani, "Bu ülkede petrol için savaş başlatıldı. Bunun için siyasi açıdan da ülkenin durumunu karmaşık bir hale getirdiler. Bu mesele Venezuela için de geçerli, Amerika Birleşik Devletleri bu ülkede birkaç petrol sahasına sahip olmadığı için sorunlar yarattılar." dedi.

Ali Laricani, ABD'nin İran petrolünün satılmadığı takdirde bazı sorunların ortaya çıkacağının farkında olduğu için şu anda psikolojik savaş yapmakta olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin daha fazla petrol satma kapasitesine sahip olmadığını belirten Meclisi Başkanı, "Onların psikolojik operasyonu da birkaç gün için işe yarar fakat daha sonra petrol kıtlığı başlar ve önümüzdeki günlerde sorunlar ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.