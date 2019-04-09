İran Meclisi'nden ABD'nin Devrim Muhafızları kararına sert tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine sert bir şekilde tepki göstererek, "Hep birlikte Devrim Muhafızı olmakla iftihar ediyoruz. İran Mecisi olarak ABD’nin utanç verici kararını kınıyor ve Devrim Muhafızları'nı destekliyoruz." dedi.

Meclisin bugünü açık oturumunda konuşan Laricani, “ABD yönetimi utanç verici bir davranışla Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine ilave etmesi bu rejimin kin ve sefaletinin derinliğini göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Laricani, Devrim Muhafızları’nın terörle mücadele konusunda sergilediği performansını takdir ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Devrim Muhafızlarının bölgede terör örgütlerine en büyük darbe vurduğunu bilmeyen kimse yok. İslam Devrimi'nin kazandığı zaferten bu yana İran halkıyla birlikte her daim uluslararası büyük güçlerin desteklediği terörist gruplarla mücadele etmiş, ayrıca son yıllarda büyük güçlerin kurduğu terör örgütlerini darmadağın etmiştir.”

ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Laricani, “Bay Trump, DEAŞ gibi terör örgütü oluşturmanın ABD hükümetinin sorunu olduğunu defaatle söyleyen siz değil midiniz? ABD Dışişleri Bakanı terör örgütü DEAŞ’ı Amerika’nın kurduğunu itiraf etmedi mi? Ya unutkansınız ya da aşırı derecede pervasız davranıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

“Bugün terörist örgütü kurucusu ve destekçisi olan ABD hükümeti hesap vermesi gerekiyor, Devrim Muhafızları değil.” diyen Laricani, şu açıklamalarda bulundu.

“Bay Trump, neden bu gün düştüğünüzü biliyorsunuz. Nükleer anlaşmadan çekilip İran'ı vurabileceğinizi düşündünüz, ama başaramadınız. İran'ın petrol satışlarını geçen yıl sıfıra indirebileceğinizi sandınız bu konuda da başarısız kaldınız. İran'ın doğu ve batısındaki teröristlerin yardımıyla istikrarsızlık yaratabileceğinizi düşündünüz. Teröristlere para ve silah sağladığınızı ancak bunu da başaramadınız.”

Bunlara ilave olarak Ali Laricani, "Bize göre, ABD hükümeti ve silahlı kuvvetleri, askeri ve ekonomik açıdan uluslararası terörizmin sembolüdür." değerlendirmesini yaptı.