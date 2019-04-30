İran'dan ABD'nin nükleer anlaşma tutumuna sert tepki

İran'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Hüseyin Dehgani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın düzeltimesini amaçlayan hazırlık komitesinin üçüncü toplantısında bir konuşma yaptı.

İran’ın her zaman NPT'nin hedeflerini ve tam olarak uygulanmasını açık bir şekilde savunduğunu belirten Dehgani, nükleer silaha sahip ülkelerin “nükleer silahsızlanma” konusundaki taahhütlerini yerine getirmediklerini ve nükleer cephanelerini etkisiz hale getirmediklerini sölyedi.

Dehgani ayrıca, NPT'nin nükleer silahsızlanma konusundaki altıncı maddesine uyulmamasının antlaşma için ciddi bir tehdit olduğuna dikkati çekti.

ABD’nin davranışlarını eleştiren Dehgani, şunları kaydett:

“ABD’nin çeşitli uluslararası anlaşmalardan özellikle nükleer anlaşmadan geri çekilmesi, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı ihlal edip İran’a karşı yasadışı ve tek taraflı yaptırımların dayatılması, bu ülkenin uluslararası yükümlülüklerine saygısızlık gösterdiğinin bir örneğidir. ABD, bu politikayı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran'ın nükleer anlaşma ve NPT'ye bağlılığını defalarca teyit ettiği şartlar altında İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sürdürmektedir. Bu ülke oybirliği ile onaylanan 2231 sayılı karara uymayan BM kurumu ve Güvenlik Konseyi üyelerini açıkça tehdit etmektedir. Amerika nükleer anlaşma ile 2231 sayılı kararı ortadan kaldırmak için baskı uygulayıp elinden geleni yapıyor. Hiçkuşkusuz, böyle bir baskı devam ederse, yalnızca Ortadoğu'nun istikrarına ve güvenliğine değil aynı zamanda NPT’ye de zarar verebilir.”

Dehgani, Siyonistlerin nükleer silahlarının bölge ve bölge ötesindeki barışı ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini ifade ederek, “Kaba bir tavırla diğer ülkeleri nükleer silahla tedit eden İsrail’in ön kuşul olmaksızın NPT'ye katılması zorunludur.” diye konuştu.