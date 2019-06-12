Nükleer anlaşmayı korumak için sırf İran bedel ödememeli

Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Ajansı toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı'nın Hukuki ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Dehgani, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin tamamının anlaşmanın korunması için ciddi ve pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Dehgani, sırf İran’ın bedel ödemesi ile nükleer anlaşmanın korunmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

UAEA Başkanının İran’da söz konusu anlaşmanın uygulanması ile ilgili çabalarını takdir eden Dehgani, Ajansın ana sermayesinin profesyonellik, tarafsızlık ve bağımsızlığı olduğunu söyledi.

Ülkelerin anlaşmanın korunmasına yönelik desteklerinin çoğulculuk ve kanun hakimiyetine saygı olarak adlandırılması gerektiğini ifade eden Dehgani, anlaşmanın uygulanmaya başlamasından beri İran’ın anlaşmayı eksiksiz uyguladığını fakat ABD’nin hiçbir zaman taahhütlerine sadık kalmadığını ve hatta BMGK 2231 nolu kararını çiğnemek için diğer ülkelere baskı uygulamasının bölge ve bölge dışının istikrar, güvenlik ve barışı için zararlı olduğunu belirtti.

Dehgani ayrıca, nükleer anlaşmaya devam eden ülkelerin İran’ın anlaşmanın ekonomik menfaatlerinden yararlanması için mekanizmalar oluşturmayı taahhüt ettiklerini fakat siyasi bildiriler haricinde bugüne kadar Amerika’nın ambargoları karşısında hiçbir fiili uygulama yapmadıklarını söyledi.

Amerika ambargolarının nükleer anlaşma içindeki dengeyi ortadan kaldırdığını ifade eden Dehgani, bundan dolayı İran’ın anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri gereği bazı taahhütlerini azaltma kararı aldığını kaydetti.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (İRNA) göre; Dehgani, İran'ın sözü geçen anlaşmanın korunmasını istediğini ve taraflar arasında kabul edilemez mevcut durum ile ilgili bir çözüm bulunması durumunda ve anlaşmaya dengenin geri gelmesinde ve menfaatlerinin korunması halinde kararını gözde geçirmeye hazır olduğunu aktardı.