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4 Mayıs 2019 - 10:46

Zarif'ten yaptırımlarla ilgili Lübnanlı mevkidaşına önemli mektup

Zarif'ten yaptırımlarla ilgili Lübnanlı mevkidaşına önemli mektup

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil’e hitaben önemli bir mektup yolladığı belirtildi.

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya, dün Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi. Firuzniya bu görüşmede, "ABD yönetimi uluslararası hukuku ihlal ederek bölgenin güvenlik ve istiklarını riske atıyor." dedi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Firuzniya'nın, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili mektubunu Cibran Basil’e sunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, son günlerde Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'a da önemli bir mektup göndermişti.

News Code 1878392
Muhammed BURHAN

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