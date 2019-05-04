ABD yaptırımlarla İran'ın nükleer anlaşmadan geri çekilmesini amaçlıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lobelog sitesine verdiği ropörtajda en güncel konuları değerlendirdi.

Zarif, Tahran'ın ABD'ye önerdiği “tutuklu takası teklifi” sonrası ABD'li yetkilileriyle bağlantı sağlayıp sağlamadığına dair yöneltilen soruya, "Geçtiğimiz eylül ayında, ABD’nin İsviçre aracılığıyla gönderdiği talebine yanıt olarak hazırlıklı olduğumuzu bildirdik, ancak onlardan daha herhangi bir yanıt alamadık." dedi.

Bakan Zarif, "Donald Trump'ın hükümetinde çeşitli yaptırımlar uygulamakla İran’ı kışkırtmak isteyen bir kişinin bulunduğuna inanıyorum. Bana göre, bu projelerden biri de İran’ı nükleer anlaşmadan çekilmeye zorlamaktır. Fakat planlarını gerçekleştirebilmek için olay yaratmak gibi kötü senaryoları da vardır." ifadelerini kullandı.

Zarif, sözlerinin bir kısmında Suudi Arabistan, BAE ve İsrail’in ABD'yi İran'la savaşa sürüklemeye çalıştığına dikkati çekti.

Bu bağlamda Zarif, muhabirin "Bunların böyle bir hedefe ulaştığı takdirde İran'ın tepkisi ne olacak?” soruna, "İhtimallerden bahsetmek istemiyorum, ancak bölgede düşmanlık varsa, kimsenin ondan korunabileceğini sanmıyorum." yanıtını verdi.

İran'ın bölgesel politikası

İran'ın komşu ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmak istediğini kaydeden Zarif, şu anda Türkiye başta olmak üzere Irak, Pakistan, Afganistan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan, Çin ve Hindistan'ın İran'ın bölgesel ortağı olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, "Orta Asya bölgesindeki komşularla Çin bizim için çok önemli. Hindistan da bizim önceliğimiz. İran olarak bölylesi ilişkileri Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle de kurmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Zarif Irak’ın ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımları konusundaki tutumuna atıfta bulunarak “Iraklılar bizim tutumumuzu iyi biliyor. Ayrıca beklentilerimizi de biliyorlar. Irak bağımsız bir devlettir, ancak Iraklıların kaderimizin birbirine bağlı olduğunu akıllarında tutmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

ABD ile İran arasında savaş olasılığı

ABD’nin İran ile savaş peşinde olup olmamadığı sorusuna yanıt veren Zarif, "ABD Başkanı Donald Trump kendisi bizzat savaş başlatmak istemediğini söyledi. Ben hiçbir şeyi yorumlamıyorum. O seçimler öncesi ve sonrası ABD savaşlarının bölgede felakete sebep olduğunu bildirmiştir. Bana göre Trump'ın danışmanları ve yurt dışında etkisi güçlü olanlar onu baskı altında tutup daha fazla gerilime neden olacak bir yöne doğru itiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.