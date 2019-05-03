Zarif'ten "Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesine verdiği röportajda son gelişmeleri değerlendirdi.

Fars Körfezi'nde İran ile ABD arasında herhangi bir çatışma olasılığı hakkında Zarif, "Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda (olası) olayların meydana gelmesi çatışmalara yol açabilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Ocak 2016’da Fars Körfezi’nde 10 ABD'li askerin İran tarafından gözaltına alındığı olaya atıfta bulunarak, “O dönemde, Amerikalı mevkidaşım John Kerry ile olan iletişim kanalı nedeniyle, iki taraf durumu kontrol altına aldı ve çatışma önlendi.” ifadesini kullandı.

ABD’ye önerdiği tutukluların takası teklifine ilişkin Zarif, bunun İran’daki İngiliz mahkumları kapsamadığını bildirdi.