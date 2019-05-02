ABD'nin Hürmüz Boğazı’nı güvensiz yapmasına müsaade etmeyeceğiz

Al Jazeera kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “İran olarak ABD’nin Hürmüz Boğazı'nı bizim için güvensiz yapmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Zarif, John R. Bolton’un İran ile savaş çağrısında bulunmasının yeni bir konu olmadığını belirterek, onun 2015’te New York Times gazetesinde yazdığı bir makalede de savaş çağrısı yaptını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Zarif sözlerinin devamında “Hangi ülke şimdi Libya ve Sudan'ın iç işlerine müdahale ediyor? Hangi ülkeler Katar’a baskı yapmaktadır? Türkiye’de hangi ülke darbeyi planladı? Bu ülkelerdeki gerçeklere dikkat edin. Acaba bu ülkelere müdahale eden İran mı? İran ABD’yle gerginlikleri arttırmak istemiyor” ifadelerinde bulundu.

Zarif, "İran olarak daha önce gerginliklerin artması konusunda herhangi bir menfaatimiz olmadığını ve Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nın bizim için hayati bir konu olduğunu açıkça belirtmiştik. İran da dahil olmak üzere tüm ülkelerin güvenilir bir şekilde bu bölgelerden yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.