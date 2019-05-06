Afrika ülkeleri ile işbirliği İran için son derece önemli

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ziyareti kapsamında Tahran'da bulunan Nijer Meclis Başkan Yardımcısı Soulé Idi ile görüştü.

İran’ın dış politikasında Afrika ülkelerinin büyük yere sahip olduğunu belirten Zarif, “İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için pek çok ortak alana sahibiz. Dolayısıyla iki tarafın hükümeti ve meclisinin bu yönde daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.” dedi.

Bakan Zarif, “İran ile Nijer özel sektörünün karşılıklı ilişkilerin ivme kazanması konusunda önemli rol oynayabilir.” ifadesini kullandı.

Nijer yetkili de bu görüşmede, son ayda İran'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin yakınları ile ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, İran-Nijer Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun çabalarıyla akademik, siyasi ve parlamenter işbirliği alanında yapılan olumlu çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.