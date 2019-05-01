Doha'da İran-Türkiye ilişkileri değerlendirildi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 16.Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bu ülkede bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Öte yandan konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, "Türkiye ile İran olarak ticaret hacmini artırmalıyız. PKK/PJAK’a karşı mücadele güvenlik işbirliğimizin önceliğidir." dedi.