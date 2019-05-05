ABD her şeyden önce İsrail'in çıkarlarını güvence altına almak istiyor

Katar merkezli Al Jazeera kanalı son günlerde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le yaptığı röportajı yayınladı.

Al Jazeera kanalına açıklamalarda bulunan Zarif, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif, “Amerikan birliklerinin İran tarafından terörist listesine dahil edilmesinin önemi ne ve hangi hedefleri takip ediyor?" sorusu üzerine, bu kararın Devrim Muhafızları Ordusunun Washington yönetimi tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine alınmasına misilleme olarak alındığını belirtti.

Zarif ayrıca, “Maalesef, ABD kendi ve bölgedeki bazılarının çıkarları için bölgede gerilim yaratmak amacıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, Al Jazeera sunucusunun “İran’ın ABD birliklerini terörist olarak tanımlaması, gerilimi azaltma yönündeki çabalaryıla aykırı değil midir? şeklindeki orusuna “Gerilimin artmasından ve şiddetten yana değiliz, ancak İranlılar 7 bin yıl boyunca zorbalardan kaçıp hoşgörü gösteren bir millet değil. Gerginliğin artmasını istemediğimizi açıkça ifade ettik, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın İran için hayati bir ticaret yolu olduğunu bildirdik. Deniz taşımacılığı konusunda İran dahil tüm ülkeler için güvenli olmasını istediğimizi açık bir dille beyan ettik.” yanıtını verdi.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

“Amerika’nın yanı başımızdaki boğazı (Hürmüz Boğazı) bizim için güvensiz bir hale getirmesine izin veremeyiz. ABD’nin Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı konusunda aralıksız kötü eylemler yapacağını sanmıyorum çünkü karşılık verilecektir.Petrolümüzü satmaya ve müşterilerimizle iletişim halinde olmaya devam edeceğiz ve zor günlerde kimlerin bizimle çalıştığını her zaman hatırlayacağız.”

Politik açısından ABD yaptırımlarının İran üzerinde herhangi bir kötü etkisi olmayacağını dile getiren Zarif, İran’ın kendisini korumak için ticaret ortaklarıyla ortaklaşa çeşitli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Konuya ilişkin Zarif , “Uzun vadede işe yarayacak ve pek çok taraftarı olan yöntemlerden biri ticarette dolar kullanmamaktır.” dedi.

Bakan Zarif, “ ABD kendi çıkarlarından ziyade İsrail'in çıkarlarını güvence altına almak istiyor. Ne yazık ki bölgemizde de birkaç kişi İsrail’in çıkarlarıyla aynı hizada hareket ediyor.” şeklinde konuştu.