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30 Temmuz 2019 - 15:03

Deniz'in Oğlu Avustralya'ya gidiyor

Deniz'in Oğlu Avustralya'ya gidiyor

Yönetmenliğini sinemacı Abbas Celali Yekta’nın yaptığı “Denizi’in Oğlu” isimli kısa animasyon filmi, Avustralya’da düzenlenecek olan Uluslararası Melbourne Film Festivali’ne katılıma hakkı kazandı.

İran Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, Yönetmenliğini sinemacı Abbas Celali Yekta’nın yaptığı “Denizi’in Oğlu” isimli kısa animasyon filmi, 1-18 Ağustos tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek olan Uluslararası Melbourne Film Festivali’ne katılıma hakkı kazandı.

“Deniz’in Oğlu” adlı animasyonun özeti şöyledir:

"Bir karı koca bir çocukla birlikte bir duvarın üstünde yaşıyor. Bu çocuk yavaş yavaş onların hayatını değiştiriyor..."

Geçenlerde Fransa’da düzenlenen Annecy Film Festivali’nin özel ödülünü kazanan bu eser, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Animasyon ve Çizgi Film Festivali’nde (SICAF) de en iyi Asya film ödülüne layık görülmüştü.

News Code 1880243
Ruya FEREYDUNI

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