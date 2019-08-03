İran yapımı animasyon İtalya'ya yolculuk yapıyor

İranlı sinemacı Mahbube Kalayi’nin yönetmenliğini yaptığı “Eyve” adlı animasyon filmi bu sene 17’ncis İtalya’da düzenlenecek olan Uluslararası İmaginaria Animasyon Filmi Festivali’nin öğrenci yarışması bölümüne katılma hakkı kazandı.

Uluslararası imaginaria Animasyon Filmi Festivali 19-24 Ağostus tarihleri arasında İtalya'nın Conversano kentinde düzenlenecek.

Festivalin yarışma bölümüne İtalya, İran, Polonya, Belçika, Rusya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den toplam 15 kısa animasyon filmi katılacak.

“Eyve” canlı ve hayali film kaynaşmasının temelini oluşturan deneysel bir eserdir. Filmin özeti şöyledir:

"Eyve üzerindeki 2 kahve fincanının dibinden bir erkek ve bir kadın dışarıya çıkıyor ve...."

Sözü geçen film ayrıca geçtiğimiz Haziran ayında Hırvatistan'da düzenlenen 10.Uluslararası Vafi & Rafi Animasyon Film Festivali'nde gösterilmişti.