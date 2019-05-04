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4 Mayıs 2019 - 12:56

İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltabilir

İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltabilir

İran'ın nükleer anlaşmanın 26. ve 37. maddeleri kapsamında yükümlülüklerini azaltmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bazı kaynakların iddialarına göre, İran, 2015'de imzalanan nükleer anlaşmanın 26. ve 37. maddeleri kapsamında yükümlülüklerini azaltmaya hazırlanıyor.

İran'ın uygulayacağı olası tedbirler şu şekilde:

1- Fordu Nükleer Tesisi’nde % 3,67 oranında uranyum zenginleştirmenin başlatılması.

2- Natanz Nükleer Tesisi’nde IR2M ve IR4 santrifüjlerinin kurulması.

3- Ağır su reaktörlerinde üretimin arttırılması ve 130 tonda fazla ağır suyun depolanması.

4- Arak'taki nükleer tesisinde önceki yakıt pillerinin üzerindeki mührü bozma.

5- Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın uygulamasını durdurma.

News Code 1878400
Muhammed BURHAN

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