İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltabilir

Bazı kaynakların iddialarına göre, İran, 2015'de imzalanan nükleer anlaşmanın 26. ve 37. maddeleri kapsamında yükümlülüklerini azaltmaya hazırlanıyor.

İran'ın uygulayacağı olası tedbirler şu şekilde:

1- Fordu Nükleer Tesisi’nde % 3,67 oranında uranyum zenginleştirmenin başlatılması.

2- Natanz Nükleer Tesisi’nde IR2M ve IR4 santrifüjlerinin kurulması.

3- Ağır su reaktörlerinde üretimin arttırılması ve 130 tonda fazla ağır suyun depolanması.

4- Arak'taki nükleer tesisinde önceki yakıt pillerinin üzerindeki mührü bozma.

5- Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın uygulamasını durdurma.