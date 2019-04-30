İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliği devam edecek

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Russia Today" kanalına verdiği röportajda, İran ile Rusya'nın ABD'nin düşmanlığına karşı yapabileceği role ilişkin,“Bugün sadece İran ile Rusya değil; bütün dünya önemli bir sorunla karşı karşıyadır. İran ile Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın yarattığı sorunlarla yüzleşmesi doğrudur fakat bütün dünya bu problemle karşı karşıyadır." dedi.

Tuğgeneral Emir Hatemi ABD’nin yürüttüğü insanlık dışı ve uluslararası kurallara aykırı politikasına değinerek, “İran ile Rusya bölgede güvenlik sağlama konusunda bağımsız rol aldığı için aynı zamanda ABD’nin zorbalığına karşı durduğundan dolayı bu ülkenin baskılarına maruz kalmaktadır” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi, İran’ın petrol müşterilerine muafiyet tanınması konusunda ABD ile müzakere yapıp yapmayacağı sorusuna ilişkin “Bir keresinde bir anlaşmayı (nükleer anlaşma) ihlal eden kişi kesinlikle güvenilir değildir." açıklamasını yaptı.

Washington’un İran Devrim Muhafızarı Ordusu kararını eleştiren Tuğgeneral Hatemi, ABD girişiminin bölgede İran İslam Cumhuriyeti'nin ve Devrim Muhafızları’nın stratejisi üzerinde her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağını belirtti.

Tuğgeneral Hatemi, Suriye ile ilgili olarak, "İran, Suriye'de terörizmle mücadele konusunda Rusya ile başarılı bir işbirliği yaptık ve bu ülkenin yeniden yapılandırılmasında da yine benzeri işbirliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi, ABD’nin İran'ın petrolüyle ilgili uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunarak, ABD'nin girişiminin sonuçsuz kalacağını ve İran’ın petrol ihraç etmeye devam edeceğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın İran ve tüm dünya için önemli olduğuna dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, İran'ın tarih boyunca söz konusu boğazın güvenliğini koruma yönündeki rolüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz bu boğazdaki hayati menfaatlerimizi koruma hususunda yeterli güce sahibiz. Hürmüz Boğazı’na kıyısı olan bir ülke olarak bu boğazı korumak için füze gücünün yanı sıra birçok askeri olanağa sahibiz."