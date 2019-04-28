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28 Nisan 2019 - 12:13

Kazakistan Sağlık Bakanı İran’a geliyor

Kazakistan Sağlık Bakanı İran’a geliyor

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, ikili ilişkileri görüşmek üzere bugün akşam saatlerinde İran’a gelecek.

İran Sağlık Bakanı Uluslararası İşler Sorumlusu Muhsin Esedi Lari, Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov’un bugün akşam saatlerinde İran’a geleceğini belirtti.

Esedi Lari, Kazak Bakan'ın yarın Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kış Adası’nda düzenlenecek olan toplantıya katılacağını açıkladı.

Sağlık konusunda İran ile Kazakistan’ın gerekli kapasitelere sahip olduğunu ifade eden Esedi Lari, iki ülkenin tıp teknolojisi, sağlık eğitimi, eczacılık ve sağlık turizmi konusunda işbirliği yapacağını açıkladı.

Bunlara ilave olarak Esedi Lari, "Sağlık alanında komşu ülkelerle işbirliği kurma İran halkının sağlığının geliştirilmesi için de faydalı olabilir." diye konuştu.

News Code 1878263
Ruya FEREYDUNI

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