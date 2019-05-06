İsrail'in saldırılarına güçlü biçimde karşılık verilecektir

Mohammad Fatemizadeh: Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

Filistin direniş güçleri, Gazze çevresindeki yahudi yerleşim merkezlerine yüzlerce roket fırlattığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükseldi.

Öte yandan Filistin direniş güçlerinin Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 4 kişi ölmüştü.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

*Gazze’ye yönelik yapılan son saldırıların sebebi ne ve İsrail rejimi liderlerine mesajınız nedir?

- Burada şunu ifade ederim ki, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere Filistinli vatandaşlara yönelik yapılan cinayetlerin sorumlusu bizzat Siyonist rejimidir ve bu cinayetler karşılıksız kalmayacaktır. Direniş güçleri Filistinlilere karşı yapılan son suçlara tepki olarak misilleme yapmıştır.

Burada direniş güçlerinin tüm kahraman mücahitlerine selamlarımı iletiyorum.

*Filistin direniş güçlerinin Siyonist saldırılara karşı gösterdiği tepkiyi ve hazırlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Direniş güçleri işgalcilerin saldırılarına ve cinayetlerine tepki gösterdi. Bölyece işgalci Siyonist Rejim’ine karşı savunma dengesinin sağlanmasına vurgu yaptı. Gazze onlar için pasta parçası değil. Direniş güçleri savunma konusunda Filistin için en sağlam kalkandır.

İşgalci Siyonistlere açık ve keskin mesajmız şu; füzeye füzeyle, kana kanla ve ölüme ölümle yanıt verilecektir. Ayrıca yıkımın cevabı da yıkım olacak. Cinayetlerinizin hesabını ödeyceksiniz ve karşılıksız kalmayacaktır.

İşgalciler, direniş güçlerinin karşılığı olmadan vatandaşlar ve sivillerin katledilmesi döneminin bittiğini anlamalıdır. Direniş güçleri Siyonist saldırısına misilleme yapmaya hazırdır.

*ABD'nin Siyonistlere verdiği desteği nasıl değerlendiriyorsunuz?

- ABD’nin işgalci Siyonistler tarafından Filistin halkına yapılan cinayetlerin sorumlusu olduğunu ilan ediyorum.

*Filistin direnişinin “Yüzyılın Anlaşması” projesi yöneticilerine tepkisi nedir?

- Yüzyılın Anlaşması’nı ihlal edeceğiz ve Filistin halkına karşı bütün projelerin başarısız kalacağanı ilan ediyoruz. Zıra direniş söz konusudur ve kuşatmayı kırmakla büyük dönüş yürüyüşleri düzenlemenin yanı sıra silahlanma direncimizi arttırmakla Yüzyılın Anlaşması’na karşılık vereceğiz.

İşgalciler yalnızca güç dilinden anlıyor ve direnişin mesajı açıktır. Saldırılar devam ettiği sürece, Siyonist rejiminin temelleri sarsılıncaya kadar çatışma alanını da genişleteceğiz.

*Mevcut durumda direniş detekçilerine mesajınız ne?

-Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasına kadar direnmeye devam edeceğiz ve İran başta olmak üzere tüm dünyadaki direniş destekçilerini her zaman bizi destek sağladıkları için takdir ediyoruz.