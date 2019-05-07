Hamas'tan BM'nin Gazze açıklamasına sert tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir bildiri yayınlayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze’deki son çatışmalarla ilgili ayptığı açıklamaya tepki gösterdi.

BM'nin bu açıklamayla İsrail'i desteklediğini savunan Hamas, BM açıklamasında Siyonist rejiminin işlediği suçlara, geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin yanı sıra aynı günde 5 Filistinlinin şehit olmasına yer verilmemesini sürprizle karşıladıklarını bildirdi.

Hamas'ın yayınladığı bildiride,“Birleşmiş Milletler (MB) tarafından böyle bir tutumun sergilenmesi, hiçbir zaman bölgenin güvenliğiyle ıstıkrarına katkı sağlamayacak ve çatışmayı durdurmaya yardımcı olmayacaktır.” denildi.