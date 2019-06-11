23 Haziran'dan sonra hiç kimse kibirle siyaset yapamayacak

Sputnik'e göre, 31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK'nın kararıyla mazbatası geri alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İBB seçimleri öncesi projelerini anlattı.

İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım" dedi.

İmamoğlu, "12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasında çocuğu olan anneleri ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimizin ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak" açıklamasında bulundu.

Kent gıda konseyi kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, "Mahalle mutfaklarını kuracağız. Bölge esnafı ile uyumlu olacak mutfaklar. Yoksul, emekçi ve öğrencilerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayacak" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan var. Bir avuç insana peşkeş çekiliyor. Gençlerimizin Ekrem abisi, büyüklerimizin övünç duyacakları bir evladı olmaya geliyorum. Yola çıktığımdan beri İstanbul'un kıymetli ailelerine hizmet edeceğimi anlatıyorum. İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım.

"İstanbul'a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilmez"

İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez. Ne oldu da kimse tanzim satış noktalarını ağzına almıyor. Fakirliği, yoksulluğu afişe ederek milletle dalga geçtiğiniz bu seçim yatırımı neyi çözdü de apar topar kaldırdınız?

Öyle günlük seçim yatırımlarıyla bu iş çözülmez, mutlak bir ciddiyet ister. Bölgedeki üreticileri destekleyeceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak, kent nefes alacak.

"Göçmenlerin memleketlerine dönüşlerinin sağlanması için çalışıyoruz"

İstanbul'da üzerine çok ciddi bir şekilde eğilmemiz gereken bir başka büyük sorun daha var, mülteciler. Bu sorun, bugün artık İstanbul’un en yakıcı konularından biri haline gelmiştir. İstanbul’da, 1 milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan insan yaşıyor. Resmi rakamlara göre, kayıtlı 547 bin Suriyeli göçmen var. Yani toplam il nüfusunun yüzde 4’üne yaklaşan bir oran.

Göreve gelir gelmez İBB bünyesinde 'Mülteciler Birimi' kuracağız. Öncelikle İstanbul'da yaşayan göçmenlerin nerede, nasıl, hangi koşullarda yaşadığına ilişkin ayrıntılı bir envanter çalışması yapacağız. Sorunları net olarak tespit edeceğiz. Nihai olarak göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşlerinin sağlanması için çalışacağız.