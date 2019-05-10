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10 Mayıs 2019 - 16:37

AB, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler için heyet gönderiyor

AB, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler için heyet gönderiyor

Avrupa Konseyi, İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimleri izlemek için heyet göndermek istediğini açıkladı.

Avrupa Konseyi, İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimleri izlemek için heyet göndermek istediğini açıkladı.

Euronews'da yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, yaptığı yazılı açıklamayla, tekrarlanacak olan seçimleri izlemek İstanbul'a bir heyet göndermek niyetinde olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki Büyükelçisi Kaan Esener'e, bu konuda bir mektup gönderdiklerini belirten Knape, resmi davetin zamanında gelmesi halinde 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimleri bir heyetle izleyeceklerini bildirdi.

News Code 1878530
Azar MAHDAVAN

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