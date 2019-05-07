Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

TRT'ye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Emeğimizin karşılığını da hamdolsun aldık"

Türkiye önemli bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarının bir kez daha ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 50 günlük resmi seçim kampanyamız boyunca Sivas’tan başlayıp Uşak’ta sona eren 59 il ve ayrıca 4 ilçe mitingi yaptık. İstanbul’un 28 ve Ankara’nın da 11 ilçesinde her biri diğerinden coşkulum mitingler gerçekleştirdik. Emeğimizin karşılığını da hamdolsun aldık.

"Belediye başkanlığı sayısına göre 54,2 düzeyinde bir başarı kazandık"

Toplam oylarda yüzde 51,7 ve belediye başkanlığı sayısına göre de 54,2 düzeyinde bir başarı kazandık. Seçim sonuçlarını önceki hafta sonu Kızılcahamam’da Genel Merkez Yönetimimiz, il başkanlarımız ve tüm belediye başkanlarımızla yaptığımız istişare toplantısında değerlendirdik. AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme hakkı elde ettik.

"Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır"

Hem seçmen listeleri hem de sandık kurulu üyeleri ile ilgili kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. İnkarı mümkün olmayan belgeler vardır. Kirli ellerin devreye girdiği ve konuyu adım adım buraya getirdiği anlaşılıyor.

Sandık kurulu üyelerinin, hele hele başkanlarının neredeyse 3’te 1’inin kanuna aykırı atanmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez.

"YSK tam tersi bir karar verseydi de buna uyacaktık"

Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve açık usulsüzlükten kaynaklı hataları düzeltmenin peşindeyiz. YSK kararının, ülkemize, milletimize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. YSK tam tersi bir karar verseydi de buna uyacaktık.