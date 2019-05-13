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13 Mayıs 2019 - 09:57

YSK İstanbul için toplanacak

YSK İstanbul için toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve İyi Parti'nin İstanbul seçimlerinin tümünün iptal edilmesi talebini bugün gündemine alacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun olağanüstü itiraz mesaisi sürüyor. Gündemde, CHP ve İyi Parti'nin "İstanbul'da tüm ilçelerde seçimler yenilensin" talebi var.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

TRT'ye göre, CHP ayrıca, 24 Haziran genel seçimlerinin iptalini de istedi. Başvuru dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine neden olan sandık kurullarının diğer seçimlerde de aynı usulle oluşturulduğu belirtildi.

Her iki parti de iptal talebinin gerekçesini "tam kanunsuzluk" olarak gösterdi.

"Tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ya yapılan başvurularda süre şartı aranmıyor.

YSK, daha önce olduğu gibi bu başvuruyu da salt çoğunlukla karara bağlayacak.

News Code 1878580
Azar MAHDAVAN

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