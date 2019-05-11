İmamoğlu ABD basınına konuştu

Voice of America’nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu 31 Mart seçimlerine yönelik sıkı bir hazırlık yaptıklarını ancak bu kez o hazırlıkları bir adım daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. İmamoğlu, “Şimdi bir adım ileri gidiyoruz. Daha büyük bir adım atıyoruz. Büyük bir hukukçu desteği alacağız. Yanılmıyorsam 50'ye yakın baro açıklama yaptı. On binlerce avukat bize bu süreçte katkı sunacak. Yani biz sadece olaya sandık güvenliği, sandık sonrası açıklama ve o geceye dönüp bakışımız olmayacak. YSK dahil, hiçbir gerekçe üretmemeleri noktasında mutlaka çok dikkatli olacağız ve biz bu seçimde belki de dünya tarihinde ilk defa kamunun yapması gereken birçok sorumluluğu toplum olarak yaparak, demokrasi mücadelemizi zaferle sonuca ulaştıracağız” diye konuştu.

"Korku duvarlarını yıkmak zorundayız"

Sözcü'de yer alan habere göre, YSK'ya güvenmediğini de dile getiren İmamoğlu “23 Haziran seçimlerinin bir demokrasi mücadelesidir. Ama korku duvarlarını yıkmak zorundayız. Demokrasi mücadelesi korkarak verilmez. Kaldı ki şu an benim verdiğim mücadele, şahsi bir makam mücadelesi değil. Demokrasi mücadelesi ve bunun adı net olarak demokrasi seferberliği" diye konuştu.