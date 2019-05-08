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8 Mayıs 2019 - 12:26

İran, ABD’nin devam etmesini imkansız kıldığı eylemleri durdurdu

İran, ABD’nin devam etmesini imkansız kıldığı eylemleri durdurdu

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde adım attığını belirterek, “İran bir yıl sabrettikten sonra ABD’nin devam etmesini imkansız kıldığı eylemleri durduruyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir yazı paylaşarak, “ABD, 8 Mayıs 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etti ve üç Avrupa ülkesi dahil olmak üzere diğer taraflara aynı adımı atması için baskı yaptı. İran bir yıl sabrettikten sonra ABD’nin devam etmesini imkansız hale getirdiği eylemleri durduruyor.” ifadelerinde bulundu.

Tahran'ın anlaşma kapsamında hareket ettiğini açıklayan Zarif, İran'ın Almanya, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa taraflarına özellikle bankacılık ve petrol konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri için 60 gün süre tanıdığını bildirdi.

News Code 1878496
Ruya FEREYDUNI

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