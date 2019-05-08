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8 Mayıs 2019 - 14:50

Lavrov, nükleer anlaşmanın son durumu ile ilgili ABD'yi suçladı

Lavrov, nükleer anlaşmanın son durumu ile ilgili ABD'yi suçladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıldönümünde Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıldönümünde Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Görüşmenin başında yaptığı konuşma sırasında söz konusu anlaşmayla ilgili mevcut durumun ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklandığını belirten Lavrov, "Anladığım kadarıyla, ana gündem maddemiz İran'ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı ile BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında belirtilen yükümlülüklerini reddeden ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklanan durum olacak" ifadelerini kullandı.

'RUHANİ'NİN MESAJINI ALDIK'

Lavrov, Zarif'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin anlaşmayla ilgili mesajını kendilerine ulaştırdığını belirtti.

Moskova yönetiminin bu mesajı dikkatle inceleyeceğini kaydeden Lavrov, Zarif'le görüşmesinin konuyla ilgili değerlendirmeleri ve açıklamaları birinci ağızdan alma imkanı sunacağını ve bunun çok değerli olduğunu ifade etti.

Sputnik'e göre; Lavrov, Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını korumasını takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

News Code 1878503
Muhammed BURHAN

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