AB, İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalışacak

Avrupa Parlamentosu’nda Alman Hristiyan Demokrat Birliği Temsilcisi Alex fos, İran’ın nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddesinde belirlenen hakkını kullanarak söz konusu anlaşmanın bazı taahhütlerini askıya alma kararına ilişkin “ABD, son günlerde İran’la ilgili uygun bir tutum sergilememiştir ve bu çok endişe vericidir” ifadesni kullandı.

ABD’nin İran’a karşı tutumunu eleştiren Alex Fos, Avrupa Birliği’nin (BM) İran’la nülkeer anlaşmayı sürdürmeye çalışacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde yaptığı konuşmasında Tahran’ın nükleer anlaşma konusundaki bazı taahhütlerini askıya alma kararı aldığını belirtti.